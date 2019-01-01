Кандидат в президенты США заступился за социализм перед СССР

Сенатор и кандидат в президенты США Берни Сандерс ответил на осуждения своей приверженности идее социализма. По его словам в интервью The Daily Show, использование Советского Союза и Венесуэлы как примеров неудачной реализации этой идеологии неправильно.

«Очевидно, что Советский Союз был авторитарным государством без демократических прав. Я думаю, что если вы знаете историю, вы знаете, что демократические социалисты боролись против этого», - цитирует претендента на номинацию от Демократической партии в президентских выборах 2020 года спецкор НСН.

Сенатор Сандерс уточнил, что то, что происходило в Советском Союзе или в Венесуэле, абсолютно не совпадает с тем, за что он борется. Ведущий The Daily Show согласился с единственным американским сенатором, определяющим себя как демократического социалиста, в том, что критикующие идею социализма обычно используют в качестве примеров её провала не социалистические демократии, а «авторитарные государства во главе с коррумпированными, безжалостными и параноидальными диктаторами».

Напомним, что на американских президентских выборах 2016 года независимый сенатор Берни Сандерс проиграл экс-госсекретарю и бывшей первой леди Хиллари Клинтон номинацию от Демократической партии, несмотря на активную поддержку среди молодых избирателей. В преддверии выборов 2020 года Сандерс является одним из основных кандидатов на номинацию от демократов, однако по опросам американцев, проигрывает бывшему вице-президенту Джо Байдену.

