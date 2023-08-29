Кандидат в президенты США предложил признать новые регионы России

Он пообещал сделать это в случае отказа Москвы от альянса с КНР. Рамасвами в случае своей победы пообещал «заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем». Также он пообещал снять с России санкции и вернуть ее на мировой рынок.

Ранее Рамасвами заявил, что Соединенные Штаты могут исчезнуть, если произойдет конфликт с Россией и Китаем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

