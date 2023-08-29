Кандидат в президенты США предложил признать новые регионы России
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Вивек Рамасвами предложил признать контроль над новыми регионами России, сообщает The American Conservative.
Он пообещал сделать это в случае отказа Москвы от альянса с КНР. Рамасвами в случае своей победы пообещал «заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем». Также он пообещал снять с России санкции и вернуть ее на мировой рынок.
Ранее Рамасвами заявил, что Соединенные Штаты могут исчезнуть, если произойдет конфликт с Россией и Китаем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: поддержка Глобального Юга позволила Москве укрепить позиции на мировой арене
- Кандидат в президенты США предложил признать новые регионы России
- США призвали Москву соблюдать Венскую конвенцию при допросе американских дипломатов
- В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ
- Трамп допустил, что Десантис выйдет из президентской гонки
- Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовом отравлении шаурмой
- В вузах могут ввести обязательное изучение китайского языка
- В США не исключили бегство Зеленского в Майями
- В Минобороны Украины заявили о невыполнении плана мобилизации
- СМИ: Украина проведет выборы в 2024 году, пока не упал рейтинг Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru