Канада прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации в Израиле
10 октября 202306:02
Ситуация в Израиле будет и дальше ухудшаться, сообщила CTV News глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли.
«Мы знаем, что станет хуже до того, как перейдет к улучшению», — сказала она. Дипломат отметила, что властям Канады известно об одном погибшем и трех пропавших без вести канадских гражданах.
Ранее в ХАМАС заявили, что задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru