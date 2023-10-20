Канада приостановила работу консульств в трех индийских городах

Ранее глава канадского МИД Мелани Джоли заявила об отзыве из Индии 41 дипломата, иммунитет которых оказался под угрозой. Нью-Дели предписывал канадским дипломатическим работникам вернуться на родину до 10 октября, напоминает RT.

По словам министра, такое массовое выдворение отразится на деятельности канадских представительств.

«Мы вынуждены временно приостановить личное оказание услуг в консульствах до дальнейшего уведомления», — указано в заявлении Джоли и министра по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марка Миллера.

На сайте правительства Канады уточняется, что граждане могут получить консульские услуги и дополнительную информацию в представительстве высокого комиссара в Нью-Дели.

