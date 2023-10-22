Израильский танк выстрелил в египетский пост на границе

Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале сообщила, что ее танк случайно выстрелил в находящийся на границе египетской пост.

Через КПП «Рафах» проехала колонна с гуманитарной помощью для Газы

Израильская армия выразила сожаление из-за инцидента. Началось расследование обстоятельств.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

МВД Палестины ранее сообщило, что Израиль нанес удар по рынку Нусейрат в секторе Газа. По данным ведомства, в результате инцидента есть погибшие и раненые, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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