Израильский танк выстрелил в египетский пост на границе

Израильская армия выразила сожаление из-за инцидента. Началось расследование обстоятельств.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

МВД Палестины ранее сообщило, что Израиль нанес удар по рынку Нусейрат в секторе Газа. По данным ведомства, в результате инцидента есть погибшие и раненые, передает «Радиоточка НСН».

