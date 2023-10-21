Израильская армия ударила по наблюдательным постам ХАМАС в многоэтажках

«Армия ... наносила удары по противотанковым, снайперским и наблюдательным пунктам, расположенным в многоэтажных зданиях», — указали военные.

Также ЦАХАЛ подтвердила, что авиация Израиля продолжила наносить атаки по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе командным центрам и объектам стратегической инфраструктуры.

Ранее Израиль нанес авиаудар по трем членам «Хезболлы» и открыл огонь по вооруженным лицам у границы с Ливаном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

