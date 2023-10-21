Израильская армия ударила по наблюдательным постам ХАМАС в многоэтажках
Армия обороны Израиля атаковала снайперские и наблюдательные посты палестинского движения ХАМАС в многоэтажных зданиях. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Армия ... наносила удары по противотанковым, снайперским и наблюдательным пунктам, расположенным в многоэтажных зданиях», — указали военные.
Также ЦАХАЛ подтвердила, что авиация Израиля продолжила наносить атаки по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе командным центрам и объектам стратегической инфраструктуры.
Ранее Израиль нанес авиаудар по трем членам «Хезболлы» и открыл огонь по вооруженным лицам у границы с Ливаном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индия в августе приобрела у России партию алмазов на $215 млн
- В конгрессе США заявили, что нашли компрометирующий Байдена чек на $200 тысяч
- Израильская армия ударила по наблюдательным постам ХАМАС в многоэтажках
- Литва предложила запретить экспорт в Россию швейных игл и вязальных спиц
- В Красноярске дали 13 лет колонии мужчине, дважды пытавшемуся убить бывшую жену
- В Индии отложили запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы
- Хамзаев призвал запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ
- В Подмосковье столкнулись грузовик и шесть легковушек
- Bloomberg: США и Израиль обсуждают создание временного правительства в Газе
- Армия России нанесла огневое поражение ВСУ на Донецком направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru