Израильская армия ударила по элитным силам ХАМАС «Нохба»
Истребители армии Израиля нанесли удар по элитному подразделению движения ХАМАС в секторе Газа в ночь на четверг. Об этом пишет Jerusalem Post.
«Подразделение "Нохба", по которому были нанесены удары, возглавляло субботнюю атаку (на Израиль. - НСН)», — отмечает издание.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что силы ХАМАС в Газе будут «стерты с лица земли», пишет RT.
Между тем телеканал Al Mayadeenо сообщил об ударах израильских ВВС по 450 наземным целям в Газе, Джебалии и Хан-Юнисе. Погиб 51 человек, еще 281 пострадал, пишет «Свободная пресса».
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