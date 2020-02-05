Израиль заявил о пуске двух снарядов из сектора Газа
5 февраля 202022:59
Сирены Израиля зафиксировали два минометных снаряда, выпущенные из сектора Газа в сторону израильской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армию страны.
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ТЕГИ:ИзраильСектор Газа
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