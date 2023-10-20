Израиль заявил о готовности доказать невиновность в ударе по больнице в Газе
Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что палестинская сторона не предоставила никаких свидетельств о том, что к удару по больнице Аль-Ахли в секторе Газа причастна израильская армия, сообщает ТАСС.
По его словам, Тель-Авив наоборот готов предоставить все фото и записи, которые подтверждают его невиновность.
«Мы готовы делиться фотографиями, записями разговоров, всё, что вы хотите, мы всё это представим», - указал Бен Цви.
Дипломат добавил, что «если у людей есть сомнения, значит, что-то тут не в порядке».
Ранее армия обороны Израиля распространила в социальных сетях, как она утверждает, запись разговора членов ХАМАС о неудачном запуске террористической группировкой «Исламский джихад» (запрещена в России) ракеты, которая упала на больницу в Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru