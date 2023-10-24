Израиль заявил о 400 ударах по объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по 400 объектам палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ЦАХАЛ.
В частности, авиация Израиля ударила по шахте, ведущей в открывающий ХАМАС быстрый доступ к побережью туннель, пишет Ura.ru.
По данным израильских военных, в результате атак были ликвидированы многие члены ХАМАС, в том числе несколько командиров.
«Были убиты заместители командиров батальонов "Нусейрат", "Шати" и "Фуркан"», — указали в израильской армии.
Ранее в ЦАХАЛ сообщили о задержании около 500 активистов ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, напоминает телеканал «360».
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