Израиль заявил о 400 ударах по объектам ХАМАС

В частности, авиация Израиля ударила по шахте, ведущей в открывающий ХАМАС быстрый доступ к побережью туннель, пишет Ura.ru.

По данным израильских военных, в результате атак были ликвидированы многие члены ХАМАС, в том числе несколько командиров.

«Были убиты заместители командиров батальонов "Нусейрат", "Шати" и "Фуркан"», — указали в израильской армии.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о задержании около 500 активистов ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, напоминает телеканал «360».

