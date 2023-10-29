Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму трубопроводу
Израиль вновь начал подавать воду в сектор Газа по второму трубопроводу, пишет газета The Times of Israel.
По информации издания, второй водопровод был открыт в субботу, 28 октября. До эскалации палестино-израильского конфликта вода в сектор Газа поступала по трем трубопроводам, напомнили журналисты.
Отмечается, что на данный момент в анклаве достаточно еды и воды для местных жителей.
По данным телеканала Al Jazeera, в результате ударов Израиля в секторе Газа разрушено 200 школ. Минздрав Палестины заявил, что жертвами конфликта стали более трех тысяч детей.
Всего с начала эскалации в секторе Газа погибли более восьми тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru