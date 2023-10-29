Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму трубопроводу

По информации издания, второй водопровод был открыт в субботу, 28 октября. До эскалации палестино-израильского конфликта вода в сектор Газа поступала по трем трубопроводам, напомнили журналисты.

Отмечается, что на данный момент в анклаве достаточно еды и воды для местных жителей.

По данным телеканала Al Jazeera, в результате ударов Израиля в секторе Газа разрушено 200 школ. Минздрав Палестины заявил, что жертвами конфликта стали более трех тысяч детей.

Всего с начала эскалации в секторе Газа погибли более восьми тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

