Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой
Правительство Израиля признало суверенитет Марокко над территорией Западной Сахары. Об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Press.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил соответствующее письмо королю Марокко Мухаммеду VI. Глава правительства заявил, что Тель-Авив уведомит о принятом решении ООН, международные и региональные организации.
В декабре 2022 года суверенитет Марокко над Западной Сахарой признали США.
Марокко считает Западную Сахару своей территорией. Правительство королевства ведет борьбу с Фронтом Polisario, который добивается независимости региона, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал атаку на Крымский мост очередным терактом Киева
- Рогов предупредил о подготовке ядерной провокации на ЗАЭС
- Путин: Россия ответит на атаку Крымского моста
- Хуснуллин назвал сроки возобновления частичного движения по Крымскому мосту
- Глава Крыма Аксенов сообщил, что на Керченской переправе задействовано семь паромов
- Путин поручил ФСБ и СК установить обстоятельства теракта на Крымском мосту
- «Он долго себя сдерживал»: Иноагент Понасенков похвалил Путина
- Путин заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту
- Зерновая отрасль России недополучила из-за зерновой сделки около миллиарда долларов
- Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru