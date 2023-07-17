Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил соответствующее письмо королю Марокко Мухаммеду VI. Глава правительства заявил, что Тель-Авив уведомит о принятом решении ООН, международные и региональные организации.

В декабре 2022 года суверенитет Марокко над Западной Сахарой признали США.

Марокко считает Западную Сахару своей территорией. Правительство королевства ведет борьбу с Фронтом Polisario, который добивается независимости региона, передает «Радиоточка НСН».

