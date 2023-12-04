Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России
Совет национальной безопасности Израиля повысил уровень угрозы для граждан страны при посещении иностранных государств, сообщает РИА Новости.
В частности, для России установлен второй уровень, согласно которому израильским гражданам «рекомендуется проявлять повышенную осторожность».
Аналогичный уровень власти Израиля установили для стран Западной Европы, в том числе Великобритании, Франции и ФРГ, а также для Южной Америки и для Австралии.
«Уровень угрозы для стран Африки (включая Южную Африку и Эритрею) и Центральной Азии (включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан) повышен до третьего уровня», - указали в канцелярии премьера Израиля, добавив, что в данном случае рекомендуется пересмотреть планы посещения этих государств «по несущественным причинам».
Ранее глава Израиля Ицхак Герцог поднял тему антисемитизма в социальных сетях в ходе встречи с американским бизнесменом и владельцем соцсети X (бывший Twitter) Илоном Маском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru