Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России

В частности, для России установлен второй уровень, согласно которому израильским гражданам «рекомендуется проявлять повышенную осторожность».

Аналогичный уровень власти Израиля установили для стран Западной Европы, в том числе Великобритании, Франции ​​и ФРГ, а также для Южной Америки и для Австралии.

«Уровень угрозы для стран Африки (включая Южную Африку и Эритрею) и Центральной Азии (включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан) повышен до третьего уровня», - указали в канцелярии премьера Израиля, добавив, что в данном случае рекомендуется пересмотреть планы посещения этих государств «по несущественным причинам».

Ранее глава Израиля Ицхак Герцог поднял тему антисемитизма в социальных сетях в ходе встречи с американским бизнесменом и владельцем соцсети X (бывший Twitter) Илоном Маском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

