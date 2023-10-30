Израиль отказался пропускать топливо в сектор Газа
Израиль не позволит поставлять топливо в сектор Газа, несмотря на просьбы ООН, заявил в понедельник представитель армии страны Джонатан Конрикус.
Он отметил, что у Израиля нет обязательств поставлять топливо на территорию палестинского анклава.
«Мы не хотим, чтобы ХАМАС использовал его против нас», - цитирует Конрикуса РИА Новости.
По информации СМИ, Израиль 28 октября восстановил подачу воды в сектор Газа по второму трубопроводу. Газета The Times of Israel утверждает, что в настоящее время жители анклава обеспечены продовольствием и водой.
Министерство здравоохранения Газы в понедельник заявило о гибели 8,3 тысячи человек с начала эскалации конфликта. Ранения различной степени тяжести получили более 21 тысячи жителей, передает «Радиоточка НСН».
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