Израиль отказался пропускать топливо в сектор Газа

Он отметил, что у Израиля нет обязательств поставлять топливо на территорию палестинского анклава.

«Мы не хотим, чтобы ХАМАС использовал его против нас», - цитирует Конрикуса РИА Новости.

По информации СМИ, Израиль 28 октября восстановил подачу воды в сектор Газа по второму трубопроводу. Газета The Times of Israel утверждает, что в настоящее время жители анклава обеспечены продовольствием и водой.

Министерство здравоохранения Газы в понедельник заявило о гибели 8,3 тысячи человек с начала эскалации конфликта. Ранения различной степени тяжести получили более 21 тысячи жителей, передает «Радиоточка НСН».

