Израиль опроверг сведения о переговорах по новой сделке по заложникам

Ранее портал Walla! со ссылкой на источник заявил, что на минувших выходных с Израилем связались посредники из Катара и Египта, которые якобы интересовались готовностью Тель-Авива к возобновлению переговоров о сделке по пленным.

Кроме того, СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен просил премьер-министра Катара и главу МИД Египта работать над возобновлением переговоров об освобождении заложников.

Ранее движение ХАМАС отказалось отпускать оставшихся заложников без прекращения боев в секторе Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

