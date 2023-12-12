Израиль опроверг сведения о переговорах по новой сделке по заложникам
Высокопоставленные представители Израиля опровергли информацию о якобы готовящейся новой сделке по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает радио Kan.
Ранее портал Walla! со ссылкой на источник заявил, что на минувших выходных с Израилем связались посредники из Катара и Египта, которые якобы интересовались готовностью Тель-Авива к возобновлению переговоров о сделке по пленным.
Кроме того, СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен просил премьер-министра Катара и главу МИД Египта работать над возобновлением переговоров об освобождении заложников.
Ранее движение ХАМАС отказалось отпускать оставшихся заложников без прекращения боев в секторе Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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