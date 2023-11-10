Израиль нанес удар по отделению интенсивной терапии в Газе
Израильские войска обстреляли отделение интенсивной терапии в городе Газа, заявило палестинское общество Красного полумесяца (PRCS).
«Войска Израиля открыли огонь по отделению интенсивной терапии в больнице «Аль-Кудс», - говорится в сообщении PRCS в соцсети X (бывший Twitter).
По данным ООН, в северной части сектора Газа закрылась единственная больница с родительным отделением. Причиной названа нехватка топлива.
Министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели более 11 тысяч человек в секторе Газа с начала эскалации конфликта. Ранения различной степени тяжести получили 27,4 тысячи жителей анклава, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru