Израиль нанес удар по отделению интенсивной терапии в Газе

«Войска Израиля открыли огонь по отделению интенсивной терапии в больнице «Аль-Кудс», - говорится в сообщении PRCS в соцсети X (бывший Twitter).

По данным ООН, в северной части сектора Газа закрылась единственная больница с родительным отделением. Причиной названа нехватка топлива.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели более 11 тысяч человек в секторе Газа с начала эскалации конфликта. Ранения различной степени тяжести получили 27,4 тысячи жителей анклава, передает «Радиоточка НСН».

