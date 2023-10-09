Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов за 48 часов

Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов за 48 часов эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом заявил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

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«Мы никогда не проводили мобилизацию такого числа резервистов так быстро - 300 000 резервистов за 48 часов», — цитирует Хагари ТАСС.

В минувшую субботу после начала обстрелов со стороны сектора Газа глава Минобороны Израиля Йоав Галант дал указание вызвать в армию военнослужащих запаса, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иссам Аль-Римави
ТЕГИ:АрмияИзраиль

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