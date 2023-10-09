Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов за 48 часов
9 октября 202311:52
Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов за 48 часов эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом заявил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.
«Мы никогда не проводили мобилизацию такого числа резервистов так быстро - 300 000 резервистов за 48 часов», — цитирует Хагари ТАСС.
В минувшую субботу после начала обстрелов со стороны сектора Газа глава Минобороны Израиля Йоав Галант дал указание вызвать в армию военнослужащих запаса, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru