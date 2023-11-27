Израиль и Илон Маск договорились об использовании Starlink в секторе Газа

Руководство Израиля и американский бизнесмен Илон Маск договорились об использовании Starlink в секторе Газа. Об этом написал министр связи европейской страны в соцсети X Шломо Кархи.

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Стороны пришли к соглашению, согласно которому спутники Starlink могут использоваться в Израиле только после одобрения Минсвязи страны, включая сектор Газа.

В результате переговоров достигнута договоренность об использовании Starlink и в секторе Газа, и в Израиле. Уточняется, что работа будет регулироваться израильским ведомством.

Илон Маск находится с визитом в Израиле. Бизнесмен побывал в южных поселениях, которые в октябре атаковали боевики ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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