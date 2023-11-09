Израиль будет делать четырехчасовые гуманитарные паузы на севере Газы

Израиль обязался ежедневно устраивать четырех часовые гуманитарные паузы в ходе операции в Газе, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

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Уточняется, что жителей Газы будут уведомлять за три часа до начала паузы. По словам Кирби, такая практика будет применена уже сегодня, в четверг.

США выразили надежду, что Израиль будет соблюдать свои обещания.

Ранее днем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в списках на эвакуацию из сектора Газа очень много несовершеннолетних граждан России. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ХамасИзраильПалестинаСектор Газа

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