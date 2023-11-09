Израиль будет делать четырехчасовые гуманитарные паузы на севере Газы
Израиль обязался ежедневно устраивать четырех часовые гуманитарные паузы в ходе операции в Газе, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.
Уточняется, что жителей Газы будут уведомлять за три часа до начала паузы. По словам Кирби, такая практика будет применена уже сегодня, в четверг.
США выразили надежду, что Израиль будет соблюдать свои обещания.
Ранее днем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в списках на эвакуацию из сектора Газа очень много несовершеннолетних граждан России. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru