Из-за утечки газа из «Северного потока» поднят воздушный коридор самолётов
Морское управление Швеции предупредило авиакомпании о риске снижения ниже тысячи метров. Безопасная высота полёта самолетов рекомендована в связи с утечкой газа на магистральном газопроводе «Северный поток», сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее там подтвердили, что были зафиксированы утечки газа на трубопроводе «Северный поток 1» и «Северный поток 2» недалеко от острова Борнхольм в шведских и датских водах. О падении давления газа на обеих нитках газопровода сообщил оператор магистрали Nord Stream AG. СМИ не исключили, что причиной утечки и, как следствие, падения давления могла стать целенаправленная диверсия.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что возможная диверсия на трубопроводах может быть выгодна США для устранения конкуренции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru