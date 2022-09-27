Из-за утечки газа из «Северного потока» поднят воздушный коридор самолётов

Морское управление Швеции предупредило авиакомпании о риске снижения ниже тысячи метров. Безопасная высота полёта самолетов рекомендована в связи с утечкой газа на магистральном газопроводе «Северный поток», сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее там подтвердили, что были зафиксированы утечки газа на трубопроводе «Северный поток 1» и «Северный поток 2» недалеко от острова Борнхольм в шведских и датских водах. О падении давления газа на обеих нитках газопровода сообщил оператор магистрали Nord Stream AG. СМИ не исключили, что причиной утечки и, как следствие, падения давления могла стать целенаправленная диверсия.

«Чрезвычайно обеспокоены»: Песков не исключил диверсию на «Северном потоке»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что возможная диверсия на трубопроводах может быть выгодна США для устранения конкуренции.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ШвецияГазопроводГазУтечкаСеверный Поток-2
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