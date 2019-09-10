Из перевернувшегося судна у берегов США спасены три моряка

Три моряка из четверых оказавшихся в заточении перевернутого судна удалось вывести на поверхность. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, береговая охрана США знает о местонахождении четвертого моряка и работает над тем, чтобы его вызволить.

Судно Golden Ray перевернулось у атлантического побережья Джорджии 8 сентября. Тогда спасателям удалось провести эвакуацию 20 членов экипажа из 24. Судно направлялось в Балтимор и перевозило автомобили.



