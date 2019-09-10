Из перевернувшегося судна у берегов США спасены три моряка
10 сентября00:59
Три моряка из четверых оказавшихся в заточении перевернутого судна удалось вывести на поверхность. Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет агентство, береговая охрана США знает о местонахождении четвертого моряка и работает над тем, чтобы его вызволить.
Судно Golden Ray перевернулось у атлантического побережья Джорджии 8 сентября. Тогда спасателям удалось провести эвакуацию 20 членов экипажа из 24. Судно направлялось в Балтимор и перевозило автомобили.
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