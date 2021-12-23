Италия ввела обязательное ношение масок на улице
23 декабря 202122:45
Власти Италии объявили о введении обязательного ношения масок на улице из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Также вводится обязательное ношение маски типа FFP2 в других общественных местах.
Многие страны усиливают ограничения в преддверии новогодних праздников, а также в связи с распространением нового штамма «омикрон», обладающего особой заразностью.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- В Тульской области отменили режим QR-кодов
- В Эквадоре вакцинацию сделали обязательной
- Боррель: ЕС координируется с партнерами по гарантиям безопасности РФ
- Умерла писательница Джоан Дидион
- Экс-премьер Франции вошел в совет директоров СИБУРа
- Псаки: США не готовы соглашаться с предложениями РФ по НАТО
- США готовы к переговорам по безопасности с РФ в январе
- Столтенберг опроверг слова Путина об обмане НАТО
- Внедорожник протаранил маршрутку в Москве, пострадали 10 человек
- Дик Мьюир возглавил сборную России по регби
23 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru