Италия ввела обязательное ношение масок на улице

Власти Италии объявили о введении обязательного ношения масок на улице из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

В Эквадоре вакцинацию сделали обязательной

Также вводится обязательное ношение маски типа FFP2 в других общественных местах.

Многие страны усиливают ограничения в преддверии новогодних праздников, а также в связи с распространением нового штамма «омикрон», обладающего особой заразностью.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусИталия
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