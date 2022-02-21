Италия рекомендует своим гражданам покинуть Украину

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что посольство республики в Киеве эвакуирует часть персонала, а также просит всех итальянцев, находящихся на Украине, покинуть страну. Об этом он сообщил журналистам после встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Ди Майо отметил, что посольство останется открытым и продолжит работать в надежде на дипломатическое решение конфликта на Украине, передает агентство ANSA.

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Министр добавил, что обеспокоен «российскими военными операциями» и выразил надежду на то, что ситуация будет урегулирована дипломатическим путем.

«Войны необходимо избежать», - сказал он.

Если президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не проведут совместный саммит в ближайшее время, то вполне возможно начало Третьей мировой войны, но все зависит исключительно от политической воли лидеров, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаИталия
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