Италия рекомендует своим гражданам покинуть Украину

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что посольство республики в Киеве эвакуирует часть персонала, а также просит всех итальянцев, находящихся на Украине, покинуть страну. Об этом он сообщил журналистам после встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Ди Майо отметил, что посольство останется открытым и продолжит работать в надежде на дипломатическое решение конфликта на Украине, передает агентство ANSA.