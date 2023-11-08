Италия направит к берегам сектора Газа корабль с плавучим госпиталем
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что было принято решение направить к берегам сектора Газа корабль «Вулкан», оснащенный госпиталем, сообщает РИА Новости.
По его словам, на борту судна есть операционные, оборудование для диагностики и медицинские препараты. Госпиталь может принять 170 человек.
Крозетто отметил, что также в регион направят специалистов, прошедших подготовку к работе в чрезвычайных ситуациях, и 30 военнослужащих.
«По договоренности с палестинцами на территорию Газы будет развёрнут полевой госпиталь», - добавил министр.
Ранее правительство Ирака объявило, что для обеспечения больниц сектора Газа выделит 10 млн литров газового масла, сообщает RT.
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