Испания введёт к осени «паспорта» для просмотра порно
Власти Испании намерены ввести ограничения доступа к порнографической видеопродукции для несовершеннолетних. С этой целью в королевстве появятся «паспорта» для доступа к взрослому контенту в сети.
Как сообщает Bild, желающие смотреть «клубничку», должны будут использовать приложение «Цифровой кошелек Beta» для подтверждения своего возраста. Пользователь старше 18 лет получит 30 кредитов на счет на один месяц. Затем они будут обновляться.
По задумке правительства Испании, такая модель позволит обеспечить защиту персональных данных — активность пользователей в интернете не будет отслеживаться. Функционал должен заработать к концу лета по всей стране.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», аналогичные меры Евросоюз намерен ввести в 2027 году.
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