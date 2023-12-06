Иран потребовал от США $50 миллиардов за убийство Сулеймани

В заявлении суда говорится, что США и 41 физическое и юридическое лицо приговорены к выплате 49 миллиардов и 770 миллионов долларов из-за смерти Сулеймани.

Сулеймани погиб в январе 2020 года, его ликвидировали авиаударом по аэропорту Багдада. В ответ Иран спустя несколько дней выпустил по американским объектам в Ираке десятки ракет. В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе инфраструктурам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

