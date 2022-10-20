Иран отверг утверждения о поставках беспилотников России для применения на Украине
Иран категорически отвергает утверждения о передаче Тегераном России беспилотников для применения на Украине. Об этом заявил иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани.
«Иран категорически отвергает безответственные и безосновательные утверждения о том, что Иран передавал БПЛА для применения в конфликте на Украине», - цитирует Иравани РИА Новости.
Постпред указал, что попытки стран «запустить кампанию дезинформации против Ирана» вызывают разочарование. Кроме того, Иравани указал, что другие государства «осуществляют вводящую в заблуждение интерпретацию резолюции 2231» о создании Совместного всеобъемлющего плана действий, в том числе запрещающей передачу Ираном предметов, оборудования, товаров и технологий без одобрения Совбеза ООН.
По словам постпреда, украинский конфликт не имеет отношения к резолюции 2231, а Иран «твердо убежден», что ни одно из его вооружений не экспортируется в какую-либо страну в рамках резолюции, отмечает телеканал «360».
Ранее СМИ сообщили, что Иран якобы поставляет России вооружение, которое используется в спецоперации на Украине. Тегеран неоднократно опровергал эту информацию. Кроме того, в Кремле заявляли, РФ использует российскую технику, и власти не располагают информацией о поставках из Ирана, пишет RT.
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