В мире
Иран все еще соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе, однако в сложившейся ситуации обязан отстаивать собственные права и интересы.
Иран открыт к переговорам по ядерной проблеме
10 июля22:40
МИД Ирана обнародовал заявление, согласно которому страна по-прежнему открыта к переговорам по ядерной проблеме, передает «Синьхуа».
Официальный представитель министерства Аббас Мусави отметил, что если европейские государства хотят смягчить ситуацию, они обязаны устранить источник напряженности.
Иран все еще соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе, однако в сложившейся ситуации обязан отстаивать собственные права и интересы.
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ТЕГИ:Иран
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