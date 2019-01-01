В мире

Иран опроверг попытку задержать британский танкер

11 июля09:23

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что сообщения о попытке иранских катеров задержать судно Великобритании близ Персидского залива направлены на нагнетание напряженности. Об этом сообщает агентство Fars.

Британский фрегат отогнал иранские катера от танкера в Ормузском заливе

«То, что они сaми утверждaют, то, о чем они сaми говорят, нaпрaвлено нa эскaлaцию нaпряженности. Эти зaявления ничего не стоят», — скaзaл министр инострaнных дел Ирaнa Джaвaд Зaриф (цитaта по «РИА Новости»).

Ранее в британским Минобороны заявили, что три иранских катера пытались остановить британский нефтяной танкер в Ормузском заливе, однако сопровождавший коммерческое судно фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании «Монтроуз» сделал «устное предупреждение» иранским катерам, и они удалились.

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ФОТО: Нефтедобыча в Иране. Фото с сайта hubs.ua
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