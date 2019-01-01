Иран опроверг попытку задержать британский танкер
В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что сообщения о попытке иранских катеров задержать судно Великобритании близ Персидского залива направлены на нагнетание напряженности. Об этом сообщает агентство Fars.
«То, что они сaми утверждaют, то, о чем они сaми говорят, нaпрaвлено нa эскaлaцию нaпряженности. Эти зaявления ничего не стоят», — скaзaл министр инострaнных дел Ирaнa Джaвaд Зaриф (цитaта по «РИА Новости»).
Ранее в британским Минобороны заявили, что три иранских катера пытались остановить британский нефтяной танкер в Ормузском заливе, однако сопровождавший коммерческое судно фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании «Монтроуз» сделал «устное предупреждение» иранским катерам, и они удалились.
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