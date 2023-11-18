Иордания перебрасывает войска на границу, чтобы не пустить палестинских беженцев
18 ноября 202315:50
Иордания занимается переброской своих войск на границу, чтобы не пустить палестинских беженцев, пишет Reuters.
Агентство приводит слова главы МИД Иордании Аймана Сафади, заявившего, что страна не допустит перемещения палестинцев и сделает все необходимое, чтобы предотвратить это. Он также назвал перемещение палестинцев из Газы военным преступлением Израиля.
Кадрами переброски иорданских войск делятся жители в соцсетях.
Ранее СМИ сообщали, что Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном перемирии в секторе Газа, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru