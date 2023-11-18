Иордания перебрасывает войска на границу, чтобы не пустить палестинских беженцев

Иордания занимается переброской своих войск на границу, чтобы не пустить палестинских беженцев, пишет Reuters.

Al Jazeera: В секторе Газа погибли не менее 11 470 человек

Агентство приводит слова главы МИД Иордании Аймана Сафади, заявившего, что страна не допустит перемещения палестинцев и сделает все необходимое, чтобы предотвратить это. Он также назвал перемещение палестинцев из Газы военным преступлением Израиля.

Кадрами переброски иорданских войск делятся жители в соцсетях.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном перемирии в секторе Газа, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ИорданияСектор ГазаБеженцыИзраильПалестина

Горячие новости

Все новости

партнеры