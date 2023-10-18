Иордания отменила саммит по ситуации в Газе с участием Байдена

«Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду», - сказал он.

На саммите должен был присутствовать президент США Джо Байден. После решения Иордании пресс-служба Белого дома сообщила, что он не полетит в Амман.

Жертвами удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа стали 800 человек. Израиль возложил вину за произошедшее на палестинскую радикальную группировку «Исламский джихад», сообщает «Радиоточка НСН».

