Иордания отменила саммит по ситуации в Газе с участием Байдена

Иордания после удара по больнице в секторе Газа решила отменить саммит по ситуации в анклаве, заявил министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади в интервью телеканалу Al-Mamlaka.

Под завалами зданий в секторе Газа могут находиться тысячи человек

«Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду», - сказал он.

На саммите должен был присутствовать президент США Джо Байден. После решения Иордании пресс-служба Белого дома сообщила, что он не полетит в Амман.

Жертвами удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа стали 800 человек. Израиль возложил вину за произошедшее на палестинскую радикальную группировку «Исламский джихад», сообщает «Радиоточка НСН».

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