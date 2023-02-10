Интернет-пользователи раскритиковали Зеленского за слова о Шольце

Интернет-пользователи раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего в интервью журналу Der Spiegel, что ему приходится принуждать канцлера ФРГ Олафа Шольца помогать Украине. Президент Украины посетовал, что вынужден убеждать Шольца, что помощь нужна не Киеву, а Европе в целом. Гневные комментарии размещены в соцсети Twitter.

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Так, пользователь Twitter под ником Sait Atli назвал Зеленского марионеткой Америки и заявил, что Киев втягивает страны в Третью мировую войну. Вторит ему комментатор Akuuma. По его мнению, ни Германия, ни любая другая страна ничего не должна Зеленскому, Киев должен воевать уже имеющимся оружием, а если этого недостаточно, украинскому лидеру следует сесть за стол переговоров.

Ранее группа американских конгрессменов потребовала от президента США Джо Байдена прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ШольцГерманияTwitterВладимир Зеленский
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