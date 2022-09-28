Институт энергетики: Ремонт «Северных потоков» потребует десятков миллионов евро

Ремонт «Северных потоков» потребует как минимум десятков миллионов евро, на восстановление может уйти полтора-два года, рассказал замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«Здесь важно, к каким результатам придет расследование. Если это теракт, то можно постараться установить виновника инцидента. И тут «Газпром» может рассчитывать на требование возмещения убытков. Если же эта авария связана с эксплуатацией газопровода, это будет означать расходы в десятки миллионов долларов, которые могут лечь на операторов этих газопроводов — Nord Stream и Nord Stream 2», - заявил NEWS.ru Кондратьев.

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Эксперт добавил, что также нужно учесть потерю газа из-за образовавшихся утечек. По его словам, для заполнения только одной ветки «СП-2» техническим газом требуется 177 млн кубов. Поэтому точные суммы совокупных потерь сейчас просчитать довольно сложно.

Инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» не случайны, информация указывает на преднамеренные действия, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РемонтСеверный Поток
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