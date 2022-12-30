Инфекционист: больше всего заражений поедающей мозг амёбой зарегистрировали в США
Военный инфекционист, полковник медицинской службы Сухопутных войск Таиланда в отставке доктор Чаренчай Сопха заявил, что наибольшее количество заражений амёбным менингоэнцефалитом зафиксировано в США, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в период с 1995 по 2004 годы в Штатах от этого недуга умерли 23 человека, тогда как в Таиланде за 40 лет (с 1982 по 2021 год) было выявлено только 17 заражений, из них 14 смертельных.
Сопха напомнил, что смертельно опасный амёбный менингоэнцефалит вызывает амёба Неглерия Фоулера, которую также называют «поедающей мозг». Инфекционист подчеркнул, что для этого она должна попасть в организм человека через нос.
«Редкость этого заболевания связывают с тем, что оно возникает только одним путём: при попадании заражённой воды в нос... Заражения не происходит даже когда человек случайно выпивает заражённую этой амёбой воду, если при питье вода не попадает в нос», — заключил эксперт.
Ранее глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов заявил, что случаев заражения «поедающей мозг» амёбой Неглерия Фоулера в России не выявлено, сообщает RT.
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