Индонезия сообщила о распространении инфекции, связанной с «загадочной пневмонией»

Так, на сегодняшний день количество случаев подозрения на микоплазменную пневмонию среди детей в стране не установлено. Ранее министерство здравоохранения Индонезии призвало усилить надзор в связи с распространением бактерии, которая, как полагают, стоит за недавней вспышкой пневмонии в северном Китае.

Случаи заболевания микоплазменной инфекцией начали регистрировать в России, однако появление ее более тяжелых форм не наблюдается, в целом ситуация контролируемая, сообщили в Роспотребнадзоре.

Началось все с новой вспышки старого заболевания в Китае. В конце ноября СМИ напугали всех сообщениями о заболеваемости «необычной» пневмонией среди детей на севере страны, отмечает RT. Власти Китая же связали ситуацию с «загадочным заболеванием» всего лишь с отменой коронавирусных ограничений.

