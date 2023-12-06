Индонезия сообщила о распространении инфекции, связанной с «загадочной пневмонией»
Инфекция, которую связывают с «загадочной пневмонией», распространяется в Индонезии, сообщило агентство здравоохранения Джакарты.
Так, на сегодняшний день количество случаев подозрения на микоплазменную пневмонию среди детей в стране не установлено. Ранее министерство здравоохранения Индонезии призвало усилить надзор в связи с распространением бактерии, которая, как полагают, стоит за недавней вспышкой пневмонии в северном Китае.
Случаи заболевания микоплазменной инфекцией начали регистрировать в России, однако появление ее более тяжелых форм не наблюдается, в целом ситуация контролируемая, сообщили в Роспотребнадзоре.
Началось все с новой вспышки старого заболевания в Китае. В конце ноября СМИ напугали всех сообщениями о заболеваемости «необычной» пневмонией среди детей на севере страны, отмечает RT. Власти Китая же связали ситуацию с «загадочным заболеванием» всего лишь с отменой коронавирусных ограничений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru