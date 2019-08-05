Индия привела армию в повышенную готовность из-за Кашмира

Вооружённые силы Индии приведены в состояние повышенной боевой готовности после появления в парламенте законопроекта, который предлагает отменить определённый конституцией особый статус штата Джамму и Кашмир. Как отмечает RT, документ парламентариям представил глава МВД страны Амит Шах.

Согласно нынешним положениям Конституции, особый статус Джамму и Кашмира требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов местными властями. Ранее стало известно, что индийские власти перебрасывают дополнительные вооруженные подразделения в спорный регион Кашмир.

Как напоминает РИА ФАН, Джамму и Кашмир — единственный индийский штат, где большинство населения составляют мусульмане. Местные сепаратисты выступают за предоставление независимости региону или его присоединение к Пакистану. В конце февраля на границе Индии и Пакистана произошло обострение обстановки после того, как стороны обстреляли позиции друг друга.

Армия Пакистана также заявила, что сбила два индийских военных самолета. Нью-Дели сообщает об одном потерянном индийском истребители и одном сбитом пакистанском.

