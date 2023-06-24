Илон Маск прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер»

Маск опубликовал мем о том, как по-разному на события реагируют мужчины и женщины. В верхней части картинки изображена спящая девушка, а в нижней — набросок в виде лица мужчины.

На картинке обыгрывается разная реакция мужчины и женщины на происходящее. Девушка на изображении спит, а мужское лицо проиллюстрировано с покрасневшими от недосыпания глазами и жестом «класс».

«Как спят мальчики? Никак. Мальчики следят за ситуацией с ЧВК "Вагнер"», - говорится в тексте картинки.

В сети появились кадры с блокпостами, огневыми точками и заложенными бойцами «Вагнера» минами на подступах к Ростову,. Кадры очевидцев опубликованы в Telegram-каналe «Радиоточка НСН».

