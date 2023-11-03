Иерусалим прекратил все контакты с сектором Газа

Речь идет, в том числе, о финансировании через Палестинскую национальную администрацию и отмене возможности для жителей анклава работать в стране.

Иерусалим также вычтет из денежных переводов Палестинской автономии все средства, предназначенные для сектора Газа.

Тем временем, Подразделения Армии обороны Израиля завершили окружение города Газа в одноименном палестинском анклаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

