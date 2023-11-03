Иерусалим прекратил все контакты с сектором Газа
3 ноября 202305:32
Израиль решил прекратить все контакты с сектором Газа, сообщает РИА Новости.
Речь идет, в том числе, о финансировании через Палестинскую национальную администрацию и отмене возможности для жителей анклава работать в стране.
Иерусалим также вычтет из денежных переводов Палестинской автономии все средства, предназначенные для сектора Газа.
Тем временем, Подразделения Армии обороны Израиля завершили окружение города Газа в одноименном палестинском анклаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru