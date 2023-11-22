Йеменские хуситы нанесли удар по военным объектам Израиля в Эйлате

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударе ракетами по военным объектам Израиля в Эйлате.

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По словам представителя движения Яхьи Сариа, хуситы выпустили по Израилю серию крылатых ракет. Его заявление приводит телеканал Al Masirah.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Хуситы 8 ноября сообщили об уничтожении разведывательного беспилотника США MQ-9. Инцидент произошел над территориальными водами Йемена, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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