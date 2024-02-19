Йеменские хуситы атаковали два судна США в Аденском заливе

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло ракетные удары по двум кораблям под американским флагом в Аденском заливе. Об этом в эфире телеканала Al-Masirah сообщил представитель движения Яхья Сариа.

Хуситы заявили об ударе по британскому танкеру Pollux

По его словам, удары нанесены по судам Sea Champion и Navis Fortuna. Движение использовало противокорабельные ракеты.

Сариа утверждает, что ракеты поразили обе цели. Американские официальные лица пока не комментировали атаку.

В понедельник хуситы нанесли удар по британскому сухогрузу Rubymar. По данным СМИ, судно получило серьезные повреждения и могло затонуть, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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