Хуситы заявили о нанесении ударов по «чувствительным объектам» Израиля
Йеменское движение «Ансар Аллах» в понедельник, 6 ноября, заявило о нанесении удара по территории Израиля с помощью беспилотников.
Представитель движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале уточнил, что беспилотники атаковали военные базы и аэропорты Израиля. Функционирование объектов остановилось на несколько часов, написал он.
Сариа пообещал, что хуситы продолжат атаковать Израиль до окончания боевых действий в секторе Газа.
Эсминец Военно-морского флота США 19 октября перехватил несколько ракет и беспилотников хуситов. По информации Пентагона, йеменские вооруженные формирования пытались атаковать цели в Израиле, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru