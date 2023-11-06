Хуситы заявили о нанесении ударов по «чувствительным объектам» Израиля

Йеменское движение «Ансар Аллах» в понедельник, 6 ноября, заявило о нанесении удара по территории Израиля с помощью беспилотников.

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Представитель движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале уточнил, что беспилотники атаковали военные базы и аэропорты Израиля. Функционирование объектов остановилось на несколько часов, написал он.

Сариа пообещал, что хуситы продолжат атаковать Израиль до окончания боевых действий в секторе Газа.

Эсминец Военно-морского флота США 19 октября перехватил несколько ракет и беспилотников хуситов. По информации Пентагона, йеменские вооруженные формирования пытались атаковать цели в Израиле, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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