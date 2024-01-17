Хуситы назвали любой американский или британский корабль законной целью

НСН-«Кривая линия»

Россияне продолжают жаловаться на отсутствие тепла

В Новосибирске остались без отопления и света два района

В Казани в одном из домов третий год нет горячей воды

Власти карельского посёлка Хелюля власти не замечают проблем на водоканале

Чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму на сайте NSN.FM