Хуситы назвали любой американский или британский корабль законной целью

Хуситы назвали законной целью любой американский или британский корабль, и заявили, что продолжат на них нападать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выосокопоставленного представителя движения «Ансар Аллах».

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В интервью итальянским СМИ мужчина объяснил недавнюю атаку на американский корабль следствием бомбардировок Йемена. При этом он добавил, что любая возможная блокада страны не доставит проблем для поставок оружия из Ирана, так как его производят в Йемене. Таким образом, он опроверг различные заявления о том, что хуситы получают оружие из соседней страны.

Главными целями повстанцев он назвал поддержку палестинцев и месть американцем и британцам.

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ФОТО: EPA / TASS
ТЕГИ:Ближний ВостокЙемен

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