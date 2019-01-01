Хорватия начала процесс вступления в зону евро

Хорватия «направила официальное письмо о своем намерении присоединиться к Европейскому механизму обменных курсов ERM 2 и к Европейскому банковскому союзу», что является первым этапом присоединения страны к еврозоне, заявил по итогам заседания Еврогруппы ее председатель Мариу Сентену.

Сентену заявил, что Хорватию поддержат на этом пути, передает ТАСС.

Еврозона— действующий в рамках Европейского союза валютный союз. В настоящее время объединяет 19 стран Евросоюза, официальной валютой которых является евро.

Национальная валюта Хорватии — хорватская куна. Начиная с её введения в 1994 году, куна остаётся относительно устойчивой к доллару.



