Хорватия начала процесс вступления в зону евро
Хорватия «направила официальное письмо о своем намерении присоединиться к Европейскому механизму обменных курсов ERM 2 и к Европейскому банковскому союзу», что является первым этапом присоединения страны к еврозоне, заявил по итогам заседания Еврогруппы ее председатель Мариу Сентену.
Сентену заявил, что Хорватию поддержат на этом пути, передает ТАСС.
Еврозона— действующий в рамках Европейского союза валютный союз. В настоящее время объединяет 19 стран Евросоюза, официальной валютой которых является евро.
Национальная валюта Хорватии — хорватская куна. Начиная с её введения в 1994 году, куна остаётся относительно устойчивой к доллару.
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