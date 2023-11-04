«Хезболла» заявило о ракетном обстреле пяти позиций израильской армии

СМИ сообщают, что «Хезболла» продолжает наносить удары по объектам израильской армии на границе с Ливаном.

Ранее источники заявляли, что в Вашингтоне просили израильских военных не бить по «Хезболле» и не усугублять конфликт. Если в противостояние ввяжется ливанская группировка, Израилю придется воевать на два фронта, и в конфликт будут втянуты США и Иран.

Между тем бывший управляющий директор по Ближнему Востоку Европейской службы внешних действий ЕС Николас Уэсткотт заявил, что конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС зашел в тупик. Эксперт пояснил, что стремление Тель-Авива уничтожить радикалов лишь усиливает поддержку группировки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».