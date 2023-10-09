«Хезболла» назвала условия вступления в бои между Израилем и ХАМАС

Власти Ливана получили заверения от шиитского движения «Хезболла», что оно не вступит в противостояние между Израилем и движением ХАМАС, если израильская сторона не предпримет каких-либо действий против этой страны. Об этом объявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб, передаёт The Times of Israel.

Днём ранее «Хезболла» обстреляла из миномётов объекты Израиля на границе с Ливаном. Как заявили представители движения, оно пошло на этот шаг в знак солидарности с «палестинским сопротивлением». В ответ вооруженные силы Израиля нанесли удар по «инфраструктуре «Хезболлы».

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ХАМАС нанес ракетные удары по южным и центральным районам Израиля в минувшую субботу. После этого группы палестинских боевиков проникли из Газы на территорию Израиля. Сообщается, что потери израильской стороны составили не менее 700 человек, в основном, гражданских. Также ХАМАС взяла в заложники несколько десятков израильтян.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ЦАХАЛ заявила о создании в секторе Газа закрытой военной зоны.

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ФОТО: РИА Новости
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