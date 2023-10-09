«Хезболла» назвала условия вступления в бои между Израилем и ХАМАС
Власти Ливана получили заверения от шиитского движения «Хезболла», что оно не вступит в противостояние между Израилем и движением ХАМАС, если израильская сторона не предпримет каких-либо действий против этой страны. Об этом объявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб, передаёт The Times of Israel.
Днём ранее «Хезболла» обстреляла из миномётов объекты Израиля на границе с Ливаном. Как заявили представители движения, оно пошло на этот шаг в знак солидарности с «палестинским сопротивлением». В ответ вооруженные силы Израиля нанесли удар по «инфраструктуре «Хезболлы».
ХАМАС нанес ракетные удары по южным и центральным районам Израиля в минувшую субботу. После этого группы палестинских боевиков проникли из Газы на территорию Израиля. Сообщается, что потери израильской стороны составили не менее 700 человек, в основном, гражданских. Также ХАМАС взяла в заложники несколько десятков израильтян.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ЦАХАЛ заявила о создании в секторе Газа закрытой военной зоны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минэнерго допустили отмену запрета на экспорт топлива при насыщении рынка
- ЯНАО и Магаданская область возглавили рейтинг благополучия российских регионов
- «Хезболла» назвала условия вступления в бои между Израилем и ХАМАС
- Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об эвакуации из Израиля 215 своих граждан
- ВСУ попали в котел в районе Купянска благодаря действиям российской армии
- В Запорожской области российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ
- «Макларен» установил рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу
- Диетолог Майкл Мосли назвал максимальную суточную дозу кофе
- «Синвар - мертвец»: Представитель ЦАХАЛ заявил, что руководители ХАМАС обречены
- Худрук театра «Модерн» Грымов прочтет лекцию об искусстве 24 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru