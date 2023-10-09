«Хезболла» назвала условия вступления в бои между Израилем и ХАМАС

Власти Ливана получили заверения от шиитского движения «Хезболла», что оно не вступит в противостояние между Израилем и движением ХАМАС, если израильская сторона не предпримет каких-либо действий против этой страны. Об этом объявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб, передаёт The Times of Israel.

Днём ранее «Хезболла» обстреляла из миномётов объекты Израиля на границе с Ливаном. Как заявили представители движения, оно пошло на этот шаг в знак солидарности с «палестинским сопротивлением». В ответ вооруженные силы Израиля нанесли удар по «инфраструктуре «Хезболлы».