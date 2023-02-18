Херш назвал самоубийственным мнение США о возможной победе Украины

Надежды США на победу Украины в противостоянии с Россией «самоубийственны», считает американский журналист Сеймур Херш. Об этом он заявил в интервью порталу Consortium News.

Херш: Зеленский затягивает конфликт за счет жизней украинцев

«Там слишком много коррупции. Это было слишком опрометчивое решение. Нам надо было добиваться мира и какого-либо соглашения», — считает автор.

По словам Херша, американские власти сделали «очень много ошибок»: в частности, не убедили Россию, что Украина не станет членом НАТО. Журналист назвал руководство США «недалеким», подчеркнув, что те решили придерживаться курса на конфликт.

Ранее Херш заявил, что решение РФ о начале специальной военной операции не было необоснованным. По мнению журналиста, «были факторы», которые привели к нынешней ситуации.

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ФОТО: РИА Новости
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