ХАМАС заявило, что не будет вести переговоры о заложниках до окончания боев

Палестинское движение ХАМАС не намерено вести переговоры об израильских пленных до окончания боевых действий. Об этом заявил глава политбюро движения Исмаил Хания, передает телеканал Al Hadath.

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«Мы информировали все стороны, что дела находящихся у нас израильских пленных не будут открыты до окончания боев», — подчеркнул Хания.

Ранее представитель ХАМАС Хусам Бадран опроверг информацию о переговорах с Израилем по обмену пленными, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, обсуждать какие-либо переговоры «сейчас не время».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаХамасИзраиль

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