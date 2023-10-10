ХАМАС заявило, что не будет вести переговоры о заложниках до окончания боев

«Мы информировали все стороны, что дела находящихся у нас израильских пленных не будут открыты до окончания боев», — подчеркнул Хания.

Ранее представитель ХАМАС Хусам Бадран опроверг информацию о переговорах с Израилем по обмену пленными, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, обсуждать какие-либо переговоры «сейчас не время».

