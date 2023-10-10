ХАМАС заявило, что не будет вести переговоры о заложниках до окончания боев
10 октября 202312:46
Палестинское движение ХАМАС не намерено вести переговоры об израильских пленных до окончания боевых действий. Об этом заявил глава политбюро движения Исмаил Хания, передает телеканал Al Hadath.
«Мы информировали все стороны, что дела находящихся у нас израильских пленных не будут открыты до окончания боев», — подчеркнул Хания.
Ранее представитель ХАМАС Хусам Бадран опроверг информацию о переговорах с Израилем по обмену пленными, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, обсуждать какие-либо переговоры «сейчас не время».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru