ХАМАС анонсировало начало перемирия в секторе Газа 23 ноября

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук заявил, что перемирие в секторе Газа вступит в силу 23 ноября в 10:00 по местному времени (11:00 мск), сообщает телеканал Al Arabiya.

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По его словам, во время гуманитарной паузы будут прекращены все военные действия, а также освобождены 50 израильских заложников, которых обменяют на 150 палестинских заключённых.

«Большинство из 50 задержанных, которые будут освобождены, являются гражданами иностранных государств», - уточнил Абу Марзук.

Ранее Минюст Израиля обнародовал список палестинских заключенных, которых могут освободить в рамках соглашения о возвращении заложников из сектора Газа, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Сектор ГазаЗаложникиИзраильПалестинаХамас

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