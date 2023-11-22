ХАМАС анонсировало начало перемирия в секторе Газа 23 ноября

По его словам, во время гуманитарной паузы будут прекращены все военные действия, а также освобождены 50 израильских заложников, которых обменяют на 150 палестинских заключённых.

«Большинство из 50 задержанных, которые будут освобождены, являются гражданами иностранных государств», - уточнил Абу Марзук.

Ранее Минюст Израиля обнародовал список палестинских заключенных, которых могут освободить в рамках соглашения о возвращении заложников из сектора Газа, сообщает RT.

