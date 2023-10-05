Хакеры слили в сеть данные 7 тысяч клиентов компании Sony в США

Неизвестные хакеры атаковали японскую корпорацию Sony, сообщает BleepingComputer. В результате в сети оказались данные почти семи тысяч американцев.

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Уже известно, что нападение произошло 2 июня, но злоумышленники опубликовали украденные данные только в конце сентября. После обнаружения взлома данных компания Sony разослала уведомления на электронную почту своих пользователей с предупреждением о том, что их информация может быть выложена в открытый доступ.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных магазинов «Подружка», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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