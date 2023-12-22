Гутерриш: свои дома покинули 1,9 млн жителей сектора Газа

По его словам, свои дома покинули 1,9 миллиона жителей палестинского анклава. Это 85% населения сектора Газа, уточнил генсек ООН.

Гутерриш посетовал, что эффективной системы защиты населения Газы во время боевых действий до сих пор не выработано, пишет РИА Новости.

По данным телеканала CNN, Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС установить временное перемирие в Газе. В ответ Тель-Авив потребовал освободить 35 заложников, передает «Радиоточка НСН».

